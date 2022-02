Il CdS su Insigne: “Poco pericoloso con il Barcellona, ma ha raddoppiato sempre su Traoré”

Il Corriere dello Sport dedica spazio a Lorenzo Insigne e al Napoli. Il capitano azzurro non segna un gol su azione ormai da molto tempo, i sei gol siglati sono arrivati tutti dal dischetto e i tifosi partenopei attendono con ansia il ritorno al gol su azione del numero 24, nonostante sia apprezzabile l’impegno messo in fase difensiva contro il Barcellona, dimostrando di voler sempre aiutare i compagni: “Al Camp Nou s’è portato appresso la sua partita double-face: lo scugnizzo della fase-uno, quella difensiva, non s’è perso un raddoppio su Adama Traoré, non ha mai evitato di indietreggiare per offrire a Juan Jesus la copertura, s’è ritagliato la propria corsia e l’ha posseduta con generosità; ma il «monello» del gol, quello che nella fase-due, del possesso, avrebbe dovuto sbizzarrirsi e andare a cogliere dal proprio talento la giocata o l’invenzione, ha scoperto invece d’essere soffocato dalla stanchezza e di doversi confrontare con quel velo di malinconia che un po’ l’avvolge in questo periodo di repressa ispirazione”.