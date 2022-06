Il CdS su Kvaratskhelia: “Pòrterà agli azzurri rapidità, dribbling e gol di destro e sinistro”

Kvaratskhelia, colpo del Napoli per l’attacco, non è soltanto un giovane di 21 anni che desta curiosità per la sua storia, per le sue origini e per un nome destinato a essere pronunciato in chissà quanti modi, piuttosto è un talento che porterà in dote rapidità, dribbling e gol di destro e sinistro che Spalletti e il suo staff dovranno maneggiare con cura proprio da luglio. Dal primo clic del ritiro: l’impatto con il calcio italiano e la Champions andranno assorbiti lavorando sulla tattica e il carattere. Lo scrive Il Corriere dello Sport.