Il CdS su Napoli-Barcellona: “I blaugrana sono di un altro pianeta”

Il Corriere dello Sport scrive a proposito della sconfitta del Napoli in Europa League contro il Barcellona: “Il calcio, su Marte, è di un altro pianeta: è in una serata attraversata come se stesse galleggiando in un incubo, il Napoli s’accorge d’essere ancora terribilmente lontano da questi dei del calcio che la Storia l’hanno ereditata e ora sembrano intenzionati a riscriverla a modo loro. Il 4-2 in salsa catalana d’una partita che in realtà non esiste è la sintesi d’una mattanza che dura 90′, si prende qualche pausa e poi manda agli ottavi i più bravi, i migliori, i più forti, il Barcellona, che demolisce il sogno del Napoli e lo caccia in un tormento esistenziale che fa male all’anima”.