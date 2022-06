L’edizione odierna de Il Giornale ha commentato l’arrivo a Napoli di Kalidou Koulibaly accusando i napoletani di razzismo.

“Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente”, scrive il quotidiano milanese.

Subito sono arrivate le polemiche verso le accuse rivolte ai napoletani:

“Che indegna raccolta di infami menzogne. Ma veramente una professione nobile come il giornalismo ha fatto questa fine? Mi aspetto una risposta ferma di Kalidou, amato in questa città da tutti indistintamente dal momento stesso in cui sbarcò dall’aereo e senza fine”, ha scritto Maurizio De Giovanni tramite il suo profilo Facebook.

Anche Carlo Alvino, attraverso Twitter, ha risposto:

“C’è da vergognarsi quando si scrivono certe cose. Accusare il Napoli ed i napoletani di razzismo nei confronti di Koulibaly è una delle peggiori sozzerie mai lette. Chiedetelo al diretto interessato quanto amore ha trovato in città. Questo è Il Giornale! Siete voi i razzisti!”.