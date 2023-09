Il Giornale – La Juve è in vendita: manovre per la cessione già iniziate

Secondo quanto rivelato da Il Giornale, la famiglia Agnelli sarebbe pronta a vendere la Juventus. Sembra che siano già in corso grandi manovre per preparare l’addio al club. Il quotidiano, nell’articolo firmato dai Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini (in edicola lunedì 11 settembre), riporta che “oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente (Andrea Agnelli, ndr) trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato”. L’obiettivo, dunque, è quello di trovare un acquirente, che possa agevolare il passaggio di proprietà, garantendo la continuità economica per traghettare la Juventus verso una nuova era.