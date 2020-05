Il magistrato Maresca: “Pecoraro su Inter-Juve? Ci sono delle coincidenze strane che nel processo penale si chiamerebbero indizi”

Catello Maresca, magistrato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Stiamo combattendo una battaglia di civiltà. Alcuni poi la strumentalizzano. Noi abbiamo detto una cosa: dobbiamo tutelare la salute dei cittadini e dei detenuti. Anche i detenuti sono cittadini e non perdono questo status ma sono in galera perché hanno commesso dei reati. Loro pagheranno attraverso la privazione della libertà personale ma chi deve tutelare la salute di queste persone è lo Stato, quando lo Stato non ci riesce fa un danno alla collettività, sacrificando la sicurezza pubblica di tutti, che è un diritto costituzionalmente garantito. Molti mi chiamano perché cercano di capire cosa stia succedendo. Dopo questa crisi dovremmo patire un’altra stagione di lotta alla criminalità organizzata. Inter-Juventus e le dichiarazioni di Pecoraro? Ci sono delle coincidenze strane che nel processo penale si chiamerebbero indizi. Mi rattrista sentire alcune cose perché fanno del male al calcio, che è lo sport più bello del mondo. Non si deve essere per forza tifoso del Napoli per rendersi conto che c’è qualcosa che non va. Il calcio è bello perché unisce. Io spero che riparta al più presto ma che lo faccia con il piede giusto. È brutto commentare queste situazioni. Se le cose sono andate così, in riferimento alla partita tra Inter e Juventus, c’è da aprire un procedimento giudiziario per frode sportiva. Ragiono in termini giuridici. Nicchi da 11 anni ricopre la stessa carica? Nella pubblica amministrazione c’è un criterio specifico che si segue per la rotazione degli incarichi, che è sacrosanto: ogni 4-5 anni si cambiano gli incarichi. Un criterio importante da seguire per ciò che succede all’interno ma anche per la percezione dall’esterno. C’è tanto da cambiare in questo Paese”.