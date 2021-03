Una vera e propria rivoluzione in casa Napoli, con o senza qualificazione in Champions League. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis starebbe pensando ad un taglio drastico del monte ingaggi che si traduce inevitabilmente in una sfilza di cessioni eccellenti. Il piano del patron azzurro è quello di abbassare il tetto salariale del Napoli dai 105 milioni attuale, ad 80. E per farlo, Giuntoli sarà chiamato ad un lavoro extra.