Il Mattino – De Laurentiis al Maradona, la nuova zona-hospitality sarà pronta per l’Eintracht

Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato allo stadio Diego Armando Maradona per avere novità in merito ai lavori in vista di Italia-Inghilterra: “Quella di ieri è stata una giornata molto intensa dal punto di vista degli incontri per il presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno della SSC Napoli è andato infatti anche allo stadio Maradona. Nello specifico, il patron ha voluto personalmente verificare lo stato di avanzamento dei lavori nella zona-hospitality dell’impianto di Fuorigrotta, finanziati dal Comune in vista di Italia-Inghilterra. Tutto sarà pronto per la notte di Champions con l’Eintracht Francoforte fanno sapere i diretti interessati”.