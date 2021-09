Il Mattino – De Laurentiis voleva chiamare Insigne prima del Venezia: il capitano aspetta nuovi contatti

Lorenzo Insigne e il rinnovo con il Napoli. Una lunga storia che presto potrebbe avere nuovi sviluppi. Come si legge su “Il Mattino” il capitano del Napoli si è interessato all’incontro tra il suo agente, Vincenzo Pisacane, e il presidente De Laurentiis. I due si sono parlati sabato al Maradona in occasione della partita contro la Juventus. L’attaccante si sarebbe fatto raccontare cosa si sono detti, e ora aspetta nuovi contatti. Intanto, come si legge sul quotidiano, lo stesso De Laurentiis avrebbe voluto chiamare il giocatore già prima della partita contro il Venezia: “Voleva già farlo dopo Napoli-Venezia – si legge – poi ha cambiato idea. In ogni caso, quello con Insigne non è un addio scontato. Anzi: tutto ancora può succedere e quella del suo contratto in scadenza sarà una telenovela che accompagnerà i tifosi per tutta la stagione”.