Il Mattino – Kim, messaggi col medico del Napoli e rischio antidoping: la situazione

Kim Min-Jae è in dubbio per la sfida valida per la seconda partita del girone ai Mondiali in Qatar 2022. La sua Corea del sud scenderà in campo contro il Ghana, ma il difensore azzurro rischia di rimanere in panchina.

Nel corso della scorsa partita, pareggiata 0-0 contro l’Uruguay, Kim aveva accusato un problema al polpaccio. Le sue condizioni, come raccontato anche dal ct coreano in conferenza stampa, non sono delle migliori. Il difensore, però, spinge per giocare.

Come riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, ci sarebbero stati anche scambi di messaggi tra Kim ed i medico del Napoli Raffaele Canonico, che sarebbe stato tranquillizzato dal giocatore in merito alle sue condizioni. Kim però non si allena da tre giorni e rischiarlo sarebbe un azzardo.

Il quotidiano riporta, inoltre, un altro rischio che si corre accelerando i tempi. I controlli antidoping durante questo Mondiale sono spietati. Occhio quindi ai medicinali che si usano per rientrare a giocare quanto prima. La decisione sul giocatore azzurro verrà presa, presumibilmente, all’ultimo istante.