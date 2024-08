Il Mattino – Ko Napoli a Verona, calciatori con musi lunghi e testa bassa dopo le parole di Conte

Il Mattino ha commentato la prestazione del Napoli nella sconfitta contro il Verona per 3-0 e le parole di Antonio Conte: “”Io nella mia carriera una simile figuraccia non l’avevo mai fatta”. Antonio Conte non ha fatto tanti giri di parole nei confronti della squadra dopo il disastro di ieri pomeriggio allo stadio Bentegodi. Il tecnico non ha nascosto tutta la sua delusione per una prestazione davvero imbarazzante della sua squadra specialmente nel secondo tempo dove si sono palesati tutti i limiti fdi una rosa incompleta. E’ come se il tempo si fosse fermato a maggio scorso nello spogliatoio del Napoli dopo i tre schiaffoni rimediati sul campo contro il Verona. Musi lunghi, occhi bassi. Nessuno ha persino voglia di maneggiare il telefonino. La reazione della squadra alla sconfitta è stata questa con tutti i calciatori usciti a testa bassa dopo il pesante 3-0. Un esordio davvero disastroso quello del Napoli che merita delle riflessioni approfondite e pone l’attenzione sulle parole che proprio Antonio Conte ha rilasciato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato. Lo stesso allenatore, nel post gara di ieri, ha sottolineato che quelle sue dichiarazioni non sono state casuali aggiungendo che si assume tutte le responsabilità del caso”.