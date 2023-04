Il Mattino – Milan-Napoli, Spalletti punta di avere Osimhen almeno per la panchina

Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Lo staff medico non lo considera per nulla abile e arruolabile. Anzi, peggio: Osimhen difficilmente riuscirà a recuperare per mercoledì sera. Sarà la giornata di domani a dare l’indicazione definitiva su Osimhen: e poiché in tabella non è ancora inserito il rientro in gruppo (forse solo parziale), impensabile gettarlo nella mischia a San Siro. Il timore, che poi è un terrore, è che la distrazione possa far guai più seri e compromettere gli ultimi due mesi dell’anno. Diciamo che, al momento, l’obiettivo è portarlo in panchina”.