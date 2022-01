Il Mattino – Napoli, Alessio Zerbin si candida a raccogliere l’eredità di Insigne

Come riportato da Il Mattino, Alessio Zerbin nel suo destino aveva un pallone. Il primo ad accorgersene è stato Cristiano Giuntoli che nel gennaio 2017 lo ha strappato al Gozzano per portarlo nella foresteria azzurra delle giovanili del Napoli. Un po’ di Primavera, poi subito il via al grande giro di prestiti per farsi le ossa: Viterbese, Cesena, Pro Vercelli. Sempre tra i professionisti, ma mai oltre la serie C. Zerbin ha saputo ritagliarsi un ruolo chiave nella squadra di Fabio Grosso. I numeri parlano chiaro: 6 gol e 2 assist nelle 14 presenze fin qui messe a referto e un futuro che ha il colore a tinte azzurre. L’accordo con il Frosinone parla chiaro: prestito secco. Nessuna opzione a favore del club di Stirpe. A dimostrazione del fatto che il Napoli non ha mai dubitato delle qualita di questo ragazzo e che la scelta di mandarlo in prestito in giro per l’Italia era rivolta alla netta volontà di farlo crescere (bene) per poi raccogliere i frutti a tempo debito – sottolinea Il Mattino -. Zerbin è un attaccante esterno che parte da sinistra e si accentra. I suoi gol e i suoi assist sono frutto di qualità pregiatissima e di una grande capacità di saltare l’uomo. La giocata è spesso vincente e nella maggior parte dei casi si trasforma in qualcosa di buono. Un giocatore ideale per il 4-3-3, perchè dotato di un passo lungo per andare in velocità sugli avversari e creare la superiorità numerica. Il sogno nel cassetto resta la chiamata da parte di Spalletti, almeno per il ritiro estivo. In quel contesto, infatti, Zerbin dovrà giocarsi le sue carte e dimostrare di meritare una conferma in vista della stagione che verrà. Con l’addio di Insigne, infatti, si libererà uno slot per la fascia sinistra e dopo l’ottima stagione con la maglia del Frosinone, Alessio si candida di prepotenza per raccogliere l’eredità del capitano azzurro, si legge sul quotidiano.