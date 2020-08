Il Mattino – Napoli-Boga, nuovo meeting dopo Barcellona: non c’è ancora l’accordo

Secondo quanto riferito da Il Mattino, non è ancora fatta per l’approdo di Jeremie Boga dal Sassuolo al Napoli. L’entourage di Boga, infatti, preferisce non sbilanciarsi. Ecco quanto riportato nell’edizione di oggi:

“Il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund: dalle parti di Bergamo si sussurra sempre più insistentemente che l’attaccante sarà azzurro la prossima stagione. L’offerta del Napoli al Sassuolo è di 25 milioni più il cartellino di Amin Younes, mentre il club emiliano continua a chiedere 40 milioni e non valuta 15 milioni Younes: l’interlocuzione tra i due club è costante, con i contatti portati avanti anche attraverso un intermediario. Perché nell’affare c’è un agente al lavoro: Paolo Busardò, l’uomo che sta lavorando con Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie, per far triangolare l’affare tra le due società. La distanza c’è, così come c’è anche l’offerta del Napoli e la richiesta degli agenti: c’è una forbice di poco meno di un milione, con il Napoli che parte da un milione e mezzo a stagione circa. Un nuovo meeting ci sarà dopo la gara di Champions, anche perché il club azzurro avrà pianificato le cessioni“.