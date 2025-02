Il Mattino – Napoli, ecco dove lavorerà Conte per la sfida con l’Inter

Come riporta Il Mattino, Antonio Conte, allenatore del Napoli, lavorerà anche sull’aspetto mentale in vista della gara contro l’Inter: “La concentrazione del Napoli, sconfitto a sorpresa dal Como nell’ultimo turno di campionato, è rivolta totalmente al match contro l’Inter. I nerazzurri hanno firmato il sorpasso in vetta ai danni dei partenopei, adesso a -1 dal primo posto. La formazione di Simone Inzaghi tornerà a giocare domani sera in Coppa Italia, competizione dove affronterà la Lazio. Subito dopo il match di San Siro, l’Inter sabato pomeriggio sarà di scena al Maradona nello scontro che può decidere la corsa Scudetto. Il Napoli si prepara a vivere una grande notte, che potrebbe anche valere il ritorno in testa alla classifica. L’Inter non vuole distrazioni, visto che proverà ad andare fino in fondo pure alla Coppa Italia. Inzaghi penserà al Napoli soltanto a partire da mercoledì, mentre Conte è già al lavoro, avendo un calendario meno denso rispetto a quello dei nerazzurri. Il Napoli sa di avere il proprio destino in mano, visto che con una vittoria potrebbe riprendersi il primato e rimandare l’Inter al secondo posto. I biglietti per il match sono stati venduti in pochissimo tempo, visto che nessuno vuole perdersi questa sfida. La settimana del tricolore durerà sei giorni per Antonio Conte: il suo conto alla rovescia è iniziato già oggi, a differenza di quello di Inzaghi che dovrà superare un altro step prima di presentarsi al Maradona. Conte ha anticipato che lavorerà anche sul piano mentale perché la pressione di un primato deve essere quasi gradevole per un calciatore. Un punto di svantaggio, a dodici giornate dalla fine, non rappresenta un incolmabile distacco. Bisogna crederci. Conte riaccenda in fretta questa macchina che ha accusato colpi a vuoto dopo sette vittorie di fila, con tre pareggi e una sconfitta. Ha ragione quando dice che lui è il primo responsabile e infatti tocca a lui trovare la soluzione per superare questo periodo”.