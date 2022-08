Il Mattino – Napoli-Lecce, Raspadori è il jolly di Spalletti: va affinato il feeling con Osimhen

L’edizione di oggi de Il Mattino ha scritto di Giacomo Raspadori che domani, in Napoli-Lecce, potrebbe essere impiegato da Luciano Spalletti:

“Raspadori è un giocatore duttile: un jolly offensivo. Ecco perché Spalletti lo ha così fortemente voluto per il suo Napoli. E’ un tipo di giocatore capace di far cambiare rapidamente faccia a una squadra e a una partita. Ha qualità e velocità, come ha già fatto vedere in occasione dello spezzone di gara del Franchi. Certo, ha ancora bisogno di un briciolo di tempo per adattarsi nel nuovo contesto Napoli, ma il bigliettino da visita calato sul prato di Firenze lascia ampio margine a miglioramenti vistosi. Il feeling con Osimhen (che invece già si trova a meraviglia con Kvaratskhelia) va affinato, ma sarebbe stato impossibile pensare che tra i due attaccanti del Napoli sarebbe stato amore al primo bacio”.