Il Mattino – Napoli, Lobokta pronto a fare le valigie in estate: Demme resterà. la situazione

L’edizione odierna de “Il Mattino” fa il punto della situazione sul mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano l’investimento per il futuro è il macedone Elmas. Il giovane centrocampista è al secondo anno, e pur non avendo conquistato la piazza napoletana con le sue giocate ha ancora ampi margini di crescita. Lobotka è nella lista dei partenti in estate e come lui anche Bakayoko. Il centrocampista francese ha poche chance di permanenza dopo essere arrivato in azzurro con la formula del prestito dal Chelsea. Demme pare invece abbia convinto la società con le sue ultime prestazioni e resterà al Napoli.