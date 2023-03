Il Mattino – Napoli-Milan, la probabile formazione: Mario Rui e Politano possibili titolari

Come riporta Il Mattino, alcuni calciatori del Napoli, come Victor Osimhen, centravanti azzurro, torneranno solo giovedì dalle nazionali, ma per il nigeriano non è in dubbio la presenza dal primo minuto contro il Milan, e ha svelato la probabile formazione: “Dopo la sosta per le Nazionali i giocatori del Napoli torneranno alla spicciolata in quel di Castel Volturno, così da mettersi a disposizione per la gara contro il Milan. Osimhen tornerà solamente domani in città ma la sua titolarità contro la squadra di Pioli non è in dubbio.Scelte già fatte per Spalletti. Domenica toccherà a Politano e Mario Ruiche appaiono in netto vantaggio su Lozano e Mathias Olivera (di ritorno da lunghi viaggi), mentre in difesa sono inamovibili Meret, Kim, Rrahmani e capitan Di Lorenzo. In attacco spazio ovviamente a Kvaratskhelia, mentre il centrocampo sarà quello ormai classico con Anguissa, Lobotka e Zielinski”.