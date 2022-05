Il Mattino si sofferma su Andrea Petagna, centravanti che il Napoli vorrebbe vendere nel corso della prossima sessione estiva di mercato: “A proposito di punte, cercasi estimatori per Petagna: De Laurentiis ad agosto ha detto no a un prestito oneroso (era tutto fatto con la Sampdoria) per dare a Spalletti un uomo in più in attacco. Ma la sua stagione è stata deludente. E andrà via”.