Come riporta Il Mattino, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, attualmente infortunato, non sente alcun dolore e vorrebbe già essere in campo. Il nigeriano non comprende i 40 giorni di stop, non arrivano segnali d’allarme dalla sua coscia e sottovaluta il problema. Osimhen non ha ancora imparato a capire i messaggi che gli arrivano dai propri muscoli.