Il Mattino, in vista di Empoli-Napoli, si focalizza sulle condizioni fisiche dell’attaccante azzurro Victor Osimhen il quale ha svolto un allenamento personalizzato preventivo nell’ultima sessione a Castel Volturno: “Nessun allarme per Osimhen: vero, ieri non si è allenato con la squadra ma ha svolto un po’ di esercizi per conto suo. Ma i suoi muscoli delicati vanno coccolati”.