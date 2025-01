Il Mattino – Roma-Napoli, Buongiorno torna tra i convocati

Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera, difensori del Napoli: “Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno, dopo tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte come premio per la vittoria in rimonta sulla Juventus di sabato scorso al Maradona. Il gruppo si è ritrovato subito a sudare, sgobbare e lavorare con la consapevolezza, la forza, ed il sorriso di chi guarda tutti dall’alto verso il basso. Di Lorenzo e compagni hanno sostenuto una doppia seduta di lavoro nel quartier generale azzurro in provincia di Caserta. Notizie in agro dolce sul fronte infermeria. Mathias Olivera continua il protocollo di lavoro differenziato dopo l’infortunio al soleo della gamba sinistra rimediato alla vigilia del match con la Juventus e sarà costretto ancora a lungo ai box. L’esito degli esami clinici svolti dal cursore uruguagio ha confermato la prognosi di oltre un mese di stop. Olivera, a conti fatti, potrebbe rientrare per la super sfida con i campioni d’Italia dell’Inter al Maradona in programma il 2 marzo prossimooppure, nella migliore delle ipotesi, potrebbe provare ad anticipare i tempi per la trasferta della settimana precedente a Como. Chi invece si è definitivamente gettato alle spalle il lungo periodo di stop è Alessandro Buongiorno. Il difensore ex Torino ha cominciato la settimana di lavoro con il gruppo e domenica sarà tra i convocati per la sfida all’Olimpico contro la Roma di Ranieri. Ieri, Conte ha tenuto la consueta riunione tecnica con la squadra prima dell’allenamento. Poi tutti in campo. E stamani si replica. Sempre a Castel Volturno”.