Il Mattino – Roma-Napoli, possibilità per Elmas: le ultime

Le ultime dell’edizione di oggi de Il Mattino sulle scelte di formazione di Spalletti in Roma-Napoli:

“Elmas osservato speciale, se non dovesse convincere toccherà a Ndombele. Il macedone in queste ore si gioca una chance importante. Osimhen tornerà titolare, a meno che Lucianone non abbia delle speciali illuminazioni sulla via che porta all’Olimpico. Spalletti è sereno. Sa come usare le arti dello sciamano che è in lui, con carezze e belle parole. Ha una truppa di ragazzotti che potrebbero essere più fragili di quanto si pensi e dunque lui procede per gradi e mai per salti, lavora di psiche prima che sulla tattica. Non è tipo da discorsi alla nazione, quando parla lo fa esponendo concetti semplici. Oggi farà un’altra seduta tattica al video, per mostrare agli azzurri come affrontare in casa la squadra di Mourinho: c’è poco da inventare, perché resta il solito 4-3-3. Non vuole concedere vantaggi al portoghese: è un tecnico che viene dal passato, Lucianone, finché potrà proverà a nascondere le sue scelte: Ostigard o Juan Jesus, Politano o Lozano, Elmas o Ndombele, Osimhen o Raspadori. Si chiama pre-tattica. E non c’è nulla di male a giocare a nascondino”.