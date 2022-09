Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rinvio di Rangers-Napoli ha portato a due complicazioni per la squadra azzurra: “La prima è che in virtù anche del mancato anticipo del match in termini di orari la squadra partirà praticamente subito dopo il match atterrando all’alba di giovedì. La seconda è che per questo motivo i giocatori dovranno rinunciare al giorno di riposo pianificato”.