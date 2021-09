Il Mattino – Spalletti adotta la terapia del silenzio per ricaricare le batterie della squadra

Il fitto calendario degli azzurri impone concentrazione massima e Luciano Spalletti, dopo la serie di successi in campionato, non vuole abbassare la guardia. Il poker alla Dacia Arena non deve deconcentrare il suo gruppo. Domani, nuovamente in campo, contro la Sampdoria. Qual è l’approccio del tecnico? Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

L’entusiasmo attorno al progetto Napoli non può sopirsi ma non deve portare distrazioni. Mentre il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, si mostra molto presente con Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, prosegue il lavoro del mister, in vista della gara di domani a Genova, alle 18,30, contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Mattino, da parte dell’allenatore c’è poca voglia di parlare di questo primo posto in classifica. Si è fermato a parlare con Demme, ancora non pronto per l’immediato rientro in campo, ma con gli altri il tecnico ha prediletto il silenzio. Nessun lavaggio del cervello, dunque, per i suoi uomini. Spalletti preferisce non parlare molto. “Meglio la terapia del silenzio. Per far ricaricare alla velocità della luce le batterie, visto che domani è di nuovo campionato”.