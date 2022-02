Il Mattino – Un solo punto in due gare per l’Inter, la lotta scudetto resta equilibrata

Il Mattino, dopo il pareggio tra Napoli ed Inter, analizza la lotta per lo scudetto in Serie A: “Dovremo giocoforza abituarci all’equilibrio di questo campionato, vera costante da inizio stagione. L’Inter, vincendo a Napoli, avrebbe tagliato fuori una delle concorrenti dirette, probabilmente la più accreditata per profondità e valore della rosa. Il Napoli, dal canto suo, vincendo ieri al Maradona avrebbe preso la testa del campionato, con il vento giusto per lo sprint di primavera. Invece, tra poche ore, sarà il Milan a potersi issare al comando, in attesa che la stessa Inter recuperi la gara rinviata contro il Bologna. Insomma, tutto si muove in questo campionato perchè resti sempre un po’uguale a sè stesso. Più che la Serie A, pare un sunto del Gattopardo. L’Inter poteva prendere il largo nell’ultima settimana, se solo

avesse battuto Milan e Napoli. Con un risicato punto nei due match, forse stretto visto il rendimento del derby, tutto rimane invece in bilico. E’ lo stesso equilibrio che ha caratterizzato pure la sfida di ieri. Aiutato dall’abilità di Osimhen nel conquistare il rigore dellâ 1-0, poi trasformato dal capitano e prossimo partente Insigne, il Napoli ha guidato con la forza del suo palleggio, di fatto con i tre registi in mezzo al campo. L’Inter ha stentato a limitarli, anche perchè Barella e Chalanoglu non arrivavano quasi mai in anticipo sugli avversari, come invece è accaduto nella ripresa. Del resto, quando il pallone viaggia tra i piedi di Lobotka, Fabian Ruiz e Zelinski, in crescente ordine tattico dal basso allâ alto, diventa difficile portarlo via. Lo dimostra il maggiore possesso napoletano nel primo tempo (52%). Il controllo non ha significato però pericolosità eccessiva dell’attacco azzurro, fermo a un unico tiro in porta, esattamente come l’nter. Anche qui, un sostanziale pareggio”.