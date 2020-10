Il Mattino – Zielinski ai compagni: “Sto benissimo, sicuro che si tratta di un errore”

Ha contratto il Coronavirus, ma Piotr Zielinski non lo accusa minimamente. Lo rivela l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega: “La doccia gelata alle 14:30 quando i calciatori ormai era già andarti via. Dal Policlinico arriva la notizia della positività di Piotr Zielinski e dell’osservatore Giandomenico Costi.

Un brivido corre lungo la schiena di Gattuso, che è ancora con Gigi Riccio e il resto del suo staff nel centro tecnico a preparare il duello con Pirlo. Si mettono al telefono e avvertono il centrocampista. Poi è Raffaele Canonico ad affrettarsi a spiegare al polacco che deve mettersi in quarantena e in isolamento nel proprio domicilio. Magari restando da solo in una stanza. E assieme a lui anche la compagna e il suo assistente dovranno sottoporsi al tampone da protocollo.

Piotr però è apparso scatenatissimo, senza alcun sintomo: ha svolto la seduta al completo, senza lamentarsi di nulla. Ha confessato ai compagni, proprio perché si sente bene, di essere “convinto che si tratti di un errore”. E che il nuovo tampone, che ripeterà in giornata “darà esito negativo”. In ogni caso, per lui impossibile prendere parte alla trasferta di Torino”.