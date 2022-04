Su “Il Messaggero” si analizza la stagione di Luis Alberto. Con il suo futuro che resta sempre più incerto: per il momento a corteggiarlo è il Napoli. L’agenzia You First, la stessa di Fabian Ruiz e il portiere Sergio Rico lo ha proposto ai partenopei che però vorrebbero inserire Petagna per il 29enne iberico. La Lazio non vuole invece contropartite, anche perché Sarri preferirebbe Pinamonti o Caputo.