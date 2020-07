Il Messaggero – Napoli-Roma, oggi giallorossi in Procura per la panchina affollata.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Roma – nelle persone dell’AD Fienga, del medico sociale Manara e del team manager Gombar – sarà ascoltata dalla Procura Federale nella giornata di oggi. I giallorossi infatti hanno ricevuto un deferimento per non aver rispettato il protocollo COVID-19 in occasione della gara Napoli-Roma, in particolare per via di un affollamento della panchina dovuto alla mancanza di distanze.

Il club ha chiesto di essere ascoltato e quindi i provvedimenti, almeno per ora, sono sospesi. A quanto pare però il deferimento potrebbe arrivare anche a Baldissoni e Gombar, questo perché il DS del Napoli Giuntoli ha redatto e inviati agli 007 federali un ulteriore esposto sulla vicenda che sarà ovviamente valutato. Potenziali problemi dunque per la Roma, che oggi proverà a chiarire la sua posizione.