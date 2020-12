In casa Milan ci sono diversi rinnovi di contratto che tengono banco per il futuro. Uno di questi è quello di Gigio Donnarumma, che in questa stagione sta confermando le sue strabilianti doti. Uno dei migliori portieri in circolazione, che i rossoneri vorrebbero tenersi stretto. Come riporta il Corriere della Sera, però, il suo agente Mino Raiola avrebbe messo sul piatto offerte allettanti provenienti da Juventus e Inter. Donnarumma vuole continuare la sua avventura nel Milan, ma l’italo-olandese starebbe facendo leve su queste offerte per cercare di alzare l’offerta contrattuale del Diavolo.