Il ministro Spadafora fa chiarezza: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”

Il Ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato alla stampa prima di entrare al vertice di maggioranza sulla legge delega. Queste le sue dichiarazioni su una possibile sospensione del campionato dopo le 14 positività del Genoa, riportate dall’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare la Serie A”. Il ministro ha inoltre escluso nuove modifiche al protocollo vista la curva dei contagi, in continua crescita nel nostro paese: “Mi sembra che non sia il momento, il protocollo per ora va bene così”. Spadafora ha infine definito “avventate” le parole della sottosegretaria alla salute Sandra Zampa (“Il campionato va sospeso”), poi da lei stessa rettificate con una nota.