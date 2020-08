Il Napoli proverà a inserire Ounas nella trattativa per Boga, Younes piace al Benevento

Avrebbe potuto essere il suo anno, quello del riscatto e invece ancora una volta Amin Younes scala in basso nelle preferenze sia di Ancelotti che di Gattuso. Cristiano Giuntoli dovrà trovare una sistemazione per l’esterno tedesco così come per Ounas, reduce dal prestito al Nizza.

Secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb, dopo l’avventura in Ligue1 il classe ’98 avrebbe diversi estimatori. L’algerino potrebbe diventare una pedina di scambio nella trattativa con il Sassuolo per Jeremier Boga. Anche l’ex Ajax potrebbe essere utilizzato come contropartita per raggiungere qualche obiettivo di mercato o fare plusvalenza. Il portale racconta che il Benevento sarebbe da tempo sulle tracce del giocatore. “Younes ha grandissime qualità tecniche, farebbe comodo a molti in Serie A” aveva dichiarato il diesse Foggia a Radio Marte circa un mese fa smettendo, però, le voci sui contatti con il Napoli. Non è escluso che il tedesco possa accettare una soluzione estera.