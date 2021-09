Il Napoli vince il ricorso per Osimhen! Contro la Juventus ci sarà

Era previsto per oggi prima delle 19:00 l’esito del ricorso del Napoli per dimezzare la squalifica di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano era stato espulso nella 1^ giornata contro il Venezia al Maradona dall’arbitro Aureliano e il Giudice Sportivo gli aveva dato due giornate vista la manata a Heymans. L’esito definitivo è arrivato, il Napoli ha vinto il ricorso e potrà godere della presenza di Osimhen dal 1′ contro la Juventus. La partita è prevista per sabato 11 settembre alle 18:00. Il centravanti nigeriano, dunque, tornerà in campo dopo aver saltato la trasferta di Genova con la Sampdoria.