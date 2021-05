Il presidente della Regione Abruzzo: “La disponibilità del Napoli per il ritiro a Castel di Sangro dipende anche dai campionati europei”

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non abbiamo date da confermare sul ritiro del Napoli. La disponibilità del Napoli dipende anche dagli esiti dei campionati europei. In questi giorni stiamo attendendo che si chiarisca anche la finestra temporale di disponibilità. Non sappiamo. Bisogna aspettare l’Europeo. Finanziamenti? Le piste ciclabili sono già in progettazione e a breve partiranno altri lavori per molti chilometri di pista per tutto il comprensorio, non solo per Castel di Sangro”.