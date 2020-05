Il Prof. Rezza: “E’ stato messo a punto un protocollo importante da parte della FIGC, rischio minimo”

Giovanni Rezza, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “So che è stato messo a punto un protocollo importante da parte della FIGC, ovviamente il rischio zero non si può pretendere ma so che il protocollo è molto dettagliato. Il rischio è comunque minimo poi dopo la politica dirà se è accettabile o meno. La politica è di riapertura ma graduale. Le attività che stanno riaprendo lo stanno facendo gradualmente e valutando settimana dopo settimana la situazione si decide cosa riaprire. Ovviamente non si può decidere di riaprire tutto dall’oggi al domani perché la situazione è delicata. Il protocollo deve essere sottoposto al Ministero, che spesso chiede pareri tecnici. La decisione ultima spetterà al Governo. È pure logico che sia così. Io consiglierei l’isolamento completo del gruppo squadra. Se un giocatore torna a casa o magari incontra qualcuno potrebbe contrarre il virus magari al terzo giorno poi infettare i compagni di squadra. Se un giocatore poi si infetta diventa un bel problema perché andrebbero messe in quarantena tante persone. Il rischio zero non ci sarà mai. Ovviamente le decisioni non spettano a noi ma alla politica”.