Il Roma – Insigne sempre più lontano da Napoli. L’offerta “bassa” di ADL l’ha colpito in modo negativo

Che la situazione rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli si stia prolungando troppo è chiaro. Il timore, da parte di tifosi e addetti ai lavori, è che non si trovi l’accordo prima della sosta e che quindi, a gennaio, Insigne sia libero di iniziare a vagliare anche altre proposte. Per il momento, nonostante un timido avvicinamento, le due parti sono ancora troppo distanzi.

Anzi, come riportato dal Roma nell’edizione di questa mattina, l’ultima offerta di De Laurentiis, i celebri 3,5 milioni sul piatto, non è stata ben recepita dal numero 24 napoletano. Insigne infatti crede di meritare maggior considerazione e non vuole fare la fine di Milik o Hysaj, scaricati dal Napoli a fine contratto.

L’attuale capitano non ha ancora messo una parola definitiva di chiusura alla vicenda, ma senza ulteriori avvicinamenti, da una parte e dall’altra, la deadline psicologica di gennaio si avvicina. Nulla vieta di trovare un accordo last minute, ma già la possibilità per l’attaccante di poter iniziare a vagliare le proposte che arrivano dai club potenzialmente interessati potrebbe presto far cadere quella sorta di esclusiva affettiva che al momento lega Insigne al Napoli.