Il Roma – Napoli, contro il Sassuolo alla ricerca di altre emozioni “Maradoniane”

Tu chiamale se vuoi emozioni maradoniane. Quelle vissute domenica scorsa allo stadio di Fuorigrotta contro la Lazio sono difficili da dimenticare. Soprattutto per il 4-0 finale. Adesso, però, lo spirito di Diego il Napoli se lo deve portare anche al Mapei Stadium. Dove stasera affronta il Sassuolo ammazza Milan. Come si legge sul “Roma”, l’impegno è delicato per gli azzurri e lo sanno bene tutti visto che anche l’anno scorso si è sofferto non poco contro gli emiliani. Quindi, massima concentrazione e piede sull’acceleratore dal primo all’ultimo minuto. Anche senza Osimhen e Anguissa i partenopei si sono fatti valere. Il tecnico di Certaldo ha trovato in Mertens e Lobotka due “rinforzi” che hanno fatto la differenza. Entrambi ci saranno anche contro il Sassuolo per provare a bissare le ottime prestazioni di tre giorni fa. La posta in palio è bella alta. Anche perché vincendo si resterebbe sicuramente primi da soli e soprattutto si preparerebbe il match di domenica contro l’Atalanta con una motivazione ancora più forte. Dionisi ha guardato in tv la sfida vinta contro la Lazio e si è preoccupato non poco ma ha degli uomini chiave in questo momento che possono fare davvero male. Da Berardi a Scamacca passando per Lopez e Raspadori. Ecco, quindi, che serve stare sul pezzo no stop. Ne sa qualcosa Pioli che appena si è distratto è stato punito