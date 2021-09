Il Roma – Napoli, Zielinski recuperato: le ultime sui centrocampisti Demme e Lobotka

Nel Napoli primo in classifica la bella notizia del centrocampo è dunque la scoperta di Anguissa che casca a fagiolo vista l’emergenza a centrocampo. Per quanto riguarda gli altri centrocampisti – come si legge sul “Roma” – Stanislav Lobotka resterà ai box per un altro paio di settimane a causa di un’elongazione al bicipite femorale, saltando con ogni probabilità Leicester, Udinese e Sampdoria, i prossimi tre impegni (tutti in trasferta) del Napoli. Diego Demme ne avrà almeno fino al mese prossimo dopo l’infortunio rimediato nel corso del ritiro di Dimaro, lo scorso luglio, nell’amichevole con la Pro Vercelli. Piotr Zielinski invece è recuperato: contro la Juventus è andato in panchina, Spalletti l’ha lanciato per i venti minuti finale, ma il polacco è apparso lontano dalla condizione migliore, com’è ovvio che sia. Per questo il fatto che Anguissa abbia dimostrato di essersi già integrato al meglio nel gruppo di Spalletti risulterà fondamentale, proprio come dice l’allenatore.