Il virologo Tarro: “Le mascherine all’aperto ed in estate non servono a nulla, sono nocive”

Mascherine all’aperto dalle ore 18 fino alle ore 6 per prevenire il rischio dei contagi da Coronavirus. Questa la decisione presa dal Governo in queste ore, che ha subito generato pareri discorsi. A trattare l’argomento è il virologo Giulo Tarro, che su Twitter tuona: “Le mascherine all‘ aperto non servono a niente e d‘estate col caldo sono addirittura nocive per la salute. Con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere. Un danno enorme per le generazioni future”.

