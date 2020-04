IlMioSponsorVincente, Napoli Basket e Generazione Vincente insieme!

Napoli Basket è orgogliosa dei propri partner/sponsor, aziende che stanno affrontando con determinazione lo stato di emergenza sanitaria nazionale e le criticità del momento.

#IlmioSponsorVincente è l’iniziativa con la quale vogliamo dare visibilità ai nostri principali sponsor/partner per aver dimostrato, che anche in giorni difficili come questi e contro un avversario così duro da battere è possibile essere VINCENTI, continuando a lavorare per la comunità dei nostri tifosi e di tutti i cittadini che diligentemente restano a casa!

Buongiorno e benvenuto al dott. Michele Amoroso, Presidente ed amministratore delegato di generazione vincente spa, main sponsor del Napoli Basket. Sono ormai diversi anni che la Sua azienda accompagna il Napoli Basket come main sponsor, come vive questa esperienza?

“In maniera assolutamente esaltante! Soprattutto negli ultimi due anni dove abbiamo trovato unità d’intenti insieme ad altri due grandi imprenditori ed amici dello Sport Napoletano, il dott. Tavassi di GLS ed il dott. Grassi di Graded. Con questa formula abbiamo portato la squadra in serie A2 riavvicinando i tifosi alla squadra ed al basket che è un grande momento di sportività e passione per la città.”

Ora il campionato è fermo per via dell’emergenza Covid19, che effetti sulla gestione della squadra e sul futuro della squadra?

“Ahimè la crisi epidemiologica ha sconvolto le regole di vita e le abitudini di miliardi di persone sul Pianeta. Noi dobbiamo resistere e cercare di restare tutti uniti intorno alla squadra in modo tale da essere pronti alla ripartenza che sono certo avverrà presto. Un invito ai tifosi di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Il futuro della squadra è certo! Faremo ciò che è nelle nostre possibilità per competere in maniera importante anche nella prossima stagione.”

Come vive la Sua azienda questo momento di crisi:

“Il momento è estremamente complicato: il lockdown imposto non può durare a lungo e bisogna al più presto trovare il modo di riprendere gradualmente le attività lavorative. Generazione Vincente SpA è azienda strutturata e ben patrimonializzata ed i suoi oltre 4.000 dipendenti troveranno la loro retribuzione intatta e nei tempi normali di pagamento. Siamo convinti che la crisi non la debbano pagare i lavoratori dipendenti. A loro va il mio forte abbraccio di solidarietà.”

Qual è stata la partita più emozionante della stagione e l’atleta del Napoli Basket che ha impressionato maggiormente?

“Sicuramente il 10 Gennaio la vittoria su Scafati all’overtime! Il giocatore che più ha impressionato è stato Roderick nelle giornate in cui era al top, mentre per continuità direi Monaldi!”