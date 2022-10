Infortunio alla caviglia per Cavani, Uruguay in ansia in vista dei Mondiali

Infortunio per Edinson Cavani in Valencia Barcellona. Problema alla caviglia per l’attaccante uruguaiano che ora rischia anche di saltare i prossimi Mondiali 2022 in Qatar. L’ex Napoli, infatti, è stato costretto ad uscire al minuto 18 della partita e ora c’è ansia per le prossime settimane, con l’Uruguay col fiato sospeso per le condizioni del proprio bomber in vista dei Mondiali a 3 settimane dall’inizio. Già due settimane fa aveva chiesto il cambio per la caviglia gonfia, ma ora saranno decisivi gli esami delle prossime ore per caprie quanto dovrà stare fuori.