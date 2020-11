Inghilterra, i supereroi sbarcano nel calcio: Deadpool pronto a comprare il Wrexham

La Marvel sbarca nel calcio inglese. L’ultima missione di Deadpool? Salvare e rilanciare il Wrexham AFC, club di National League (quinta serie). Niente fiction. Ryan Reynolds, star di Hollywood che interpretò il noto supereroe nell’omonimo film del 2016 e nel sequel del 2018, è infatti pronto a rilevare le quote di maggioranza del Wrexham insieme al socio Rob McElhenney.

Un investimento da circa 2 milioni di sterline, approvato da oltre il 90% dei trust members del club, che segna l’ingresso nel mondo dello sport da parte di Reynolds in una fase particolarmente difficile per le piccole realtà. “Wrexham is The Name“, ha annunciato l’attore canadese su Twitter.

I tifosi della piccola ma storica squadra gallese (da sempre affiliata alla FA) tornano a sognare: fondato nel 1864, il Wrexham è uno dei più antichi club al mondo e ha centrato per tre volte i quarti di finale di FA Cup, l’ultima nel 1997. Poi un lento declino, con la retrocessione dalla Football League nel 2008. Ora scende in campo Deadpool, per una ripartenza…super.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com