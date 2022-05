Shilton : “8 mln per la maglia della mano di Maradona? Non la userei nemmeno per lavare i piatti”

La maglia che Diego Armando Maradona indossò contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986, in Messico, con la quale realizzò un gol con la mano e uno dopo avere dribblato l’intera difesa avversaria è ormai storica. Nona caso è stata venduta all’asta per 8,8 milioni di euro ad un anonimo. Ne ha parlato al The Sun l’altro protagonista della ‘Mano de Dios’, il giocatore che era in porta quel giorno, ovvero Peter Shilton: “Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l’oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow. Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L’avremmo fatta in mille pezzi. Scommetto che Steve è felice che non sia andata a finire così. Sapeva quello che faceva, ecco perchè non ci ha detto nulla. E sono contento che alla fine almeno un inglese abbia ottenuto qualcosa da quella partita”.