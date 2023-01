Insigne: “Avevo offerte dall’Italia, ma lì avrei giocato solo con la maglia del Napoli”

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa del ritiro pre-campionato del Toronto. Ecco le sue parole:

“Avevo delle proposte in Italia, però come ho sempre detto sono napoletano e tifoso del Napoli e ho sempre detto che in Italia avrei giocato solo indossando la maglia del Napoli. All’estero avevo qualcosa, ma il progetto non mi piaceva tantissimo. Invece mi piaceva il progetto del Toronto. Non è stato facile perché non ero mai stato lontano da Napoli. ma sto vivendo quest’esperienza alla grande. Ora voglio solo divertirmi e vincere col Toronto”.