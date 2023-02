Inter, Ausilio: “Con la straordinarietà del Napoli, si fa fatica a giudicare il lavoro degli altri”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento ‘United for Ukraine’ a Milano. Di seguito, le dichiarazioni riportate da TMW:

“Per eventi di questo tipo c’è voglia di partecipare e di dare un contributo, che è anche in sé nella presenza. Essere qui a testimoniare quanto di bello si sta facendo per un paese in difficoltà come l’Ucraina ci fa stare un pelino meglio, malgrado fare questo sia solo una cosa piccola”.

C’è anche una maggiore consapevolezza per affrontare la Champions?

“Noi siamo consapevoli e motivatissimi. Al di là di settembre l’Inter ha fatto un percorso perfetto in tutte le competizioni. Se poi c’è una squadra che ha fatto 62 punti e si fa fatica a giudicare il lavoro degli altri, capisco che è dato dalla straordinarietà del Napoli. Noi siamo assolutamente in linea con quella che è una stagione fatta bene, positiva e che vogliamo assolutamente migliorare, questo sì“.