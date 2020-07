Inter, Conte: “Si gioca a temperature molto alte, la squadra avrà strascichi anche l’anno prossimo”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa:

“Stiamo giocando e ci stiamo allenando a temperature molto alte, è inevitabile che tutto è stato fatto in maniera molto compressa proprio per permettere di finire questo campionato. È un’esperienza nuova che ci auguriamo tutti di non dover ripetere, anche perché finiremo quest’anno ma qualche strascico negativo si vedrà anche per l’anno prossimo”.

TURNOVER – “Se c’è una squalifica o un infortunio sei obbligato a fare rotazioni o sostituzioni. Soprattutto in questa parte finale in cui si è accumulata un po’ di fatica e i ritmi sono elevati è inevitabile cercare di fare delle rotazioni e alternare dei giocatori. Il fatto di fare grande attenzione accomuna un po’ tutti ora. Bisogna cercare di preparare la partita tatticamente cercando di vedere dove puoi fare male e dove ti possono fare male, nel minor tempo possibile e cercando di alleggerire il più possibile i carichi durante l’allenamento

ERIKSEN – “Ormai è inserito, lui sta cercando di dare il suo meglio e noi stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni perché è al centro del gioco. In fase di non possesso ha libertà di muoversi dietro le punte, di attaccare lo spazio, di andare a ricevere il pallone, può fare quello che vuole, deve continuare a lavorare in maniera seria e costante come sta facendo”.

EUROPA LEAGUE – “Noi ci giochiamo la partita il 5 agosto, loro avranno alcuni giorni in più per recuperare e dare un giusto riposo ai giocatori per prepararsi al meglio. Noi arriviamo in corsa, finiamo tirati e giocheremo l’Europa League continuando questo percorso abbastanza carico a livello lavorativo, fisico e mentale”.