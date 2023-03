Inter, Inzaghi: “Lo Scudetto? Si lavora quotidianamente per questo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce: “Abbiamo fatto una grande partita, approcciando bene e non abbassando mai l’intensità. Sicuramente il secondo gol ci ha agevolato, ma è stata una vittoria meritata. Il Lecce è una squadra aggressiva, avevamo bisogno di grande mobilità e così l’avevamo preparata. I ragazzi hanno tenuto una grandissima concentrazione dall’inizio alla fine. Lautaro è il nostro leader? Ce ne sono tanti di leader, Lautaro è qua da tanti anni e sta avendo un rendimento costante: è un giocatore importante come lo sono i suoi compagni. Dobbiamo continuare così e vincere più partite possibili. Rimpianti? Sicuramente potevamo fare meglio in questi 18 mesi. Dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione come stasera. Lo Scudetto? Si lavora quotidianamente per quello, è giusto cercare sempre di migliorarsi analizzando le cose che non vanno. Il domani è lo Spezia che sarà un’altra partita molto impegnativa”.