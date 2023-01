Inter-Napoli, male Rrahmani: i voti dei quotidiani

La prestazione di Amir Rrahmani contro l’Inter è stara fortemente criticata dai quotidiani:

Voto 5.5 sul Corriere dello Sport

“Non gioca dal 9 ottobre, ma Spalletti si fida di lui e lo spinge al duello con Dzeko. La ruggine però non si toglie in una sola partita e nel momento decisivo sbaglia la posizione in area, sbaglia a staccarsi dalla marcatura del bosniaco che lo punisce”.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

“Manca da quasi tre mesi e si vede. Patisce gli incroci stretti tra Dzeko e Lukaku. Nell’azione del gol si perde clamorosamente il bosniaco. Forse non era pronto per una sfida così”.