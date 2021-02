Inter, si cercano acquirenti congiunti a Suning: il comunicato

L’Inter cerca dei nuovo acquirenti che potrebbero affiancare il gruppo Suning alla guida della società nerazzurra. La società lombarda, con un comunicato sul proprio sito, ha annunciato che sono in corso degli incontri per capire il futuro dei nerazzurri. Di seguito vi proponiamo il comunicato:

“La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all’esterno. In questo senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare insieme per trovare i partner adatti, che sia sotto forma di iniezione di capitale o altro. Colloqui con potenziali partner sono costanti”.