Intreccio di portieri Parigi-Milano: PSG su Reina ma balla sempre il nome di Donnarumma

Il Paris Saint-Germain è in piena rivoluzione in vista della prossima estate e L’Equipe spiega che Sergio Rigo, ventiseienne portiere spagnolo, lascerà a fine stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Pepe Reina: il trentasettenne spagnolo è in prestito all’Aston Villa ma tornerà al Milan. Potrebbe così lasciare per andare a Parigi ma i rossoneri vorrebbero far partire anche Gianluigi Donnarumma e il giornale spiega che tra le ipotesi (ma servirebbe anche l’addio di Keylor Navas, ndr) ci sarebbe anche quella di ricomporre la coppia a Parigi. Donnaruma e Reina alla corte di Tuchel, Alphone Areola che torna dal Real Madrid e va al Milan come parziale contropartita.